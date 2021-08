Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: LKW beim Überholen eines Mais-Häckslers umgekippt

Malchin (ots)

Am 27.08.2021 gegen 14:00 Uhr kam es auf der B194 zwischen den Ortschaften Varchentin und Kittendorf zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 42-jährige polnische Fahrzeugführer eines LKW-Sattelzuges befuhr die B194 aus Richtung Varchentin kommend in Richtung Kittendorf. Beladen war der LKW mit Wein. Auf Höhe des Abzweiges nach Clausdorf beabsichtigte der LKW-Fahrer einen Mais-Häcksler mit Überbreite zu überholen. Dabei kam er zu weit nach links auf die Bankette neben der Fahrbahn. Dort sackte der Sattelzug samt Auflieger weg und kippte um. Hierbei wurde die Bankette und ein Telefonmast beschädigt. Und auch die Wein-Ladung wurde zum größten Teil zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,-EUR. Personen wurden keine verletzt und auch der Mais-Häcksler blieb unbeschädigt. Die Bergung des LKW dauert zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

