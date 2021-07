Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Reisebüro

Bad Dürkheim (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 25.07.2021 ca. 13:00 Uhr bis zum 26.07.2021 ca. 09:25 Uhr gewaltsam in ein Reisebüro in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim ein. Anschließend wurden die Geschäftsräume betreten und durchwühlt. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise zum Sachverhalt, insbesondere zu verdächtigen Wahrnehmungen / Beobachtungen, nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

