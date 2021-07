Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unbekannte zerkratzen PKW

Bad Dürkheim (ots)

Am 26.07.2021 im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr zerkratzten Unbekannte einen in der Zeppelinstraße in Bad Dürkheim abgestellten PKW Fiat. Der PKW wurde im Bereich der Motorhaube und des Kotflügels beschädigt, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR entstand. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell