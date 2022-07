POL-RE: Marl: Unbekannter raubt Bargeld

Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann betrat am Mittwoch um 13:15 Uhr ein Ladenlokal an der König-Ludwig-Straße. Er hielt ein Messer in der Hand und forderte Bargeld von der Ladenbesitzerin. Die Frau verneinte die Forderung, der Mann steckte das Messer ein und verließ das Ladenlokal. Die Frau blieb unverletzt. Personenbeschreibung: männlich, 20 - 25 Jahre alt, 1,70 - 1,75m groß, stabile Figur, blaue ...

