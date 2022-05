Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Dienstag bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr eine 32-Jährige in der Wiblinger Allee in Richtung Wiblingen. In der Daimlerstraße kam aus Richtung B311 der 60-jährige Skoda Fahrer. Ohne auf die Vorfahrt der von rechts kommenden Opel Fahrerin zu achten, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Einen Zusammenstoß konnte die 32-Jährige nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall erlitt sie leichte Verletzungen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlange an der Kreuzung wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet und es galten die dort befindlichen Verkehrszeichen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

