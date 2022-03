PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl aus PKW+++Pferdeunterstand bei Brand beschädigt+++Vier Leichtverletzte bei Unfall+++Trunkenheitsfahrt+++

Hofheim (ots)

1. Diebstahl aus PKW, Hofheim, Zeilsheimer Straße, Donnerstag, den 10.03.22, 14:00 Uhr bis Freitag, den 11.03.22, 18:20 Uhr

Unbekannte schlugen das Beifahrerfenster eines PKW in Hofheim ein und durchsuchten diesen im Anschluss nach Wertgegenständen. In der Zeit von Donnerstag 14:00 Uhr bis Freitag 18:20 Uhr stand das Fahrzeug in der Zeilsheimer Straße, in Hofheim. Unter anderem wurde ein Laptop samt zugehöriger Tasche entwendet. Insgesamt beläuft sich der Gesamtwert des Diebesguts auf einen niedrigen vierstelligen Bereich. Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Pferdeunterstand durch Brand beschädigt, Bad Soden, Am Mauerkopf, Freitag, den 11.03.22, 18:30 Uhr

Am Freitagabend wurde ein Pferdeunterstand durch einen Brand beschädigt. Durch einen Anwohner wurde das Feuer der Rettungsleitstelle gemeldet. Dieses konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Die dort befindlichen Pferde wurden glücklicherweise nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

3. Vier Leichtverletzte bei Unfall, Hattersheim, L3011, Freitag, den 11.03.22, 17:46 Uhr

Am Freitagnachmittag befuhr eine 42-Jährige aus Hattersheim die L3011, aus Hattersheim kommend, in Richtung Kriftel. Sie beabsichtigte nach links, auf die Autobahnauffahrt A66 nach Wiesbaden, abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Skoda einer Familie aus Hattersheim. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Darunter ein erst wenige Monate altes Kind. Alle Beteiligten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und mussten abgeschleppt werden.

4. Trunkenheitsfahrt, Hofheim, Elisabethenstraße, Samstag, den 12.03.22, 04:30 Uhr

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde ein Daimler am frühen Samstagmorgen in Hofheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurde unter anderem auch ein Alkoholtest mit der 28-Jährigen Hofheimerin durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Dies führte, neben der Einleitung eines Strafverfahrens, zur Sicherstellung des Führerscheins und einer Blutentnahme auf der Dienststelle.

