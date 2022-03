POL-MTK: Festnahme eines Einbrechers +++ Mehrere Einbruchsversuche +++ Trickdiebstahl auf Parkplatz +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Festnahme eines Einbrechers,

Kelkheim (Taunus), Fischbach, Rathausplatz, Mittwoch, 09.03.2022, 02:15 Uhr bis 05:30 Uhr

(fj)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in ein Restaurant in Kelkheim Fischbach eingebrochen. Der Täter flüchtete vom Tatort, jedoch konnte die Polizei diesen bereits ermitteln und festnehmen. Am Mittwochmorgen zwischen 02:15 Uhr und 05:30 Uhr brach ein Täter in ein Restaurant am Rathausplatz in Kelkheim Fischbach ein. Nachdem der Einbrecher zunächst vergeblich versucht hatte, eine Terrassenschiebetür, eine Eingangstür und ein Fenster aufzuhebeln, gelang ihm dies an einem Fenster im rückwärtigen Bereich des Restaurants. Er richtete hierbei an den hochwertigen Fenstern und Türen einen Sachschaden von etwa 40.000 Euro an. Durch das Fenster stieg der Einbrecher in das Restaurant ein, durchsuchte es nach Wertgegenständen und brach einen Zigarettenautomaten gewaltsam auf. Der Einbrecher entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld sowie eine unbekannte Anzahl Zigaretten. Anschließend gelang es dem Täter unerkannt zu flüchten. Die Freude über seinen "erfolgreichen Einbruch" dürfte jedoch nicht lange angehalten haben, denn nur wenig später klickten die Handschellen. Die Polizei erkannte den Einbrecher auf Aufnahmen von Überwachungskameras wieder. Gegen ihn wurde bereits ermittelt, da er mutmaßlich für einen Einbruch in das gleiche Restaurant vor wenigen Wochen verantwortlich ist. Auch steht der 49-jährige Frankfurter im Verdacht, einen Einbruch in eine Kelkheimer Apotheke Anfang Februar begangen zu haben. Durch die Polizei in Frankfurt wurde er zwischenzeitlich festgenommen und soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

2. Eingangstüren halten Einbrechern stand, Hofheim am Taunus, Gleiwitzer Straße, Dienstag, 08.03.2022, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 09.03.2022, 08:45 Uhr

(fj)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch scheiterten Einbrecher in der Gleiwitzer Straße in Hofheim an mehreren Hauseingangstüren. Zwischen Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 08:45 Uhr, versuchten Unbekannte die Hauseingangstüren mehrerer Mehrfamilienhäuser aufzuhebeln. Entsprechende Spuren konnten an fünf Mehrfamilienhäusern festgestellt werden. Die Türen hielten jeweils stand, sodass die Einbrecher die weitere Tatausführung abbrachen und keine Beute machten. Diese Einbruchsversuche sind gute Beispiele dafür, dass nicht jeder Einbruch gelingt und Türen oder Fenster den Angriffen der Einbrecher standhalten. Schon mit einfachen Sicherungstechniken kann verhindert werden, dass es den Tätern gelingt, ins Haus oder die Wohnung einzudringen. Nutzen Sie daher das kostenlose Beratungsangebot der Polizeidirektion Main-Taunus. Polizeiliche Berater kommen auch zu Ihnen nach Hause und weisen Sie auf die Schwachstellen ihrer Wohnräume und effektive Sicherungstechniken hin. Einfach unter der Telefonnummer (06192) 2079- 231 anrufen und einen Termin vereinbaren!

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Trickdiebstahl auf Parkplatz,

Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Mittwoch, 09.03.2022, 10:30 Uhr

(fj)Am Mittwochvormittag waren Trickdiebe auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Wickerer Straße in Flörsheim unterwegs. Gegen 10:30 Uhr wurde eine Seniorin aus Flörsheim an ihrem Auto von einem jungen unbekannten Mann angesprochen. Während die Dame in ein Gespräch verwickelt war, entwendete ein unbekannter Mittäter die schwarze Lederhandtasche der Geschädigten von deren Beifahrersitz. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld auch amtliche Dokumente und persönliche Dinge. Bei dem jungen Mann, der die Geschädigte angesprochen hatte, könnte es sich um einen Jugendlichen gehandelt haben. Er soll etwa 1,65 Meter groß und von schmaler Statur gewesen sein. Er habe einen hellen Teint gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen. Er soll eine verwaschene Bluejeans, eine dünne Jacke, und eine helle Basecap getragen haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Verkehrsunfall mit Verletzten,

Eppstein, Bremthal, Wiesbadener Straße (L3017) Donnerstag, 10.03.2022, 08:50 Uhr

(fj)Am Donnerstag um 08:50 Uhr kam es auf der Wiesbadener Straße (L3017) in Eppstein zu einem Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Beteiligten. Eine 56-jährige Eppsteinerin hielt verkehrsbedingt an der Einmündung zur B455. Dies bemerkte ein 85-jähriger Eppsteiner offenbar zu spät und fuhr mit seinem VW Polo auf den stehenden Fiat Punto auf. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und der VW-Fahrer von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fiat Punto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

