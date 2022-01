Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Rheinstetten- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es bereits am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 36, bei dem ein vermutlich ein grau/blauer Pkw mit Rastatter Kennzeichen flüchtig ging.

Nach bisherigem Sachstand fuhr gegen 07:45 Uhr eine Motorradfahrerin auf der Bundesstraße 36 von Rastatt kommend in Richtung Karlsruhe. Im Einmündungsbereich. Im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 3581 wollte sie an der Ampel nach links in Richtung Kreisverkehr (Querspange) abbiegen. Die beiden Beteiligten befanden sich zum Unfallzeitpunkt auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Der vorausfahrende Pkw bremste aufgrund einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage sein Fahrzeug plötzlich sehr stark ab, weshalb die Motorradfahrerin ebenfalls einen Bremsvorgang einleiten musste und hierbei mit ihrem Zweirad stürzte.

Trotz des Sturzes der Motorradfahrerin und des entstandenen Sachschadens setzte der Autofahrer seine Fahrt einfach fort.

Der Polizeiposten Rheinstetten ist nun auf der Suche nach dem flüchtigen Autofahrer oder nach Personen, die Angaben über den Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich tagsüber unter der Telefonnummer 07242 93480 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

