Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Korlingen - Zeugen gesucht

Korlingen (ots)

Am Dienstag, dem 20. April 2021, zwischen 12:30 und 14:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus in der Korlinger Mühlenstraße ein.

Die Täter hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so in das Einfamilienhaus und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Anschließend verließen sie das Haus mit ihrer Beute.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell