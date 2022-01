Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermehrt Wildunfälle! Zur Vermeidung Fahrverhalten anpassen!

In der dunklen Jahreszeit häufen sich die Meldungen von Wildunfällen, so auch in den letzten Tagen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Die Zusammenstöße können für Mensch und Tier schlimme Folgen haben. Aufgrund der fehlenden Knautschzone sind besonders Motorradfahrer bei einer Kollision gefährdet!

Wie können Wildunfälle vermieden werden:

- Besondere Vorsicht ist in Waldstücken, in der Nacht und der Dämmerung geboten. - Angepasste Geschwindigkeit! Fahrbahnrand im Auge halten! Äußerst aufmerksam fahren! - Das Gefahrenzeichen Wildwechsel ist ernst zu nehmen. - Achtung! Tiere sind oftmals in Gruppen unterwegs. Bei einem Tier ist mit weiteren zu rechnen. - Riskante Ausweichmanöver sind zu vermeiden, da sie Verkehrsteilnehmer gefährden könnten. - Ist Wild in Sicht sofort auf Abblendlicht umschalten.

Wie verhalte ich mich nach einem Wildunfall:

- Die Unfallstelle muss sofort abgesichert werden. - Unverzüglich die Polizei informieren. - Nötigenfalls verletzten Personen Erste Hilfe leisten. - Nicht an verletzte Tiere herantreten bzw. bergen, da sie sehr wehrhaft sind. - Tote Tiere dürfen nicht von der Unfallörtlichkeit entfernt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter 0721/666-1201 oder im Internet unter anderem unter dem folgenden Link:

https://www.gib-acht-im-verkehr.de/dvr_tdv_2021/

