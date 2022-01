Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 607.

Eine 59-jährige Fiat-Fahrerin und ein 40-jähriger BMW-Fahrer waren gegen 08:30 auf der L607 von Malsch kommend hintereinander unterwegs. An der Einmündung auf die Landstraße hielten die beiden Autos verkehrsbedingt an. Die Fiat-Fahrerin wollte nach rechts auf diese abbiegen, kam beim Anfahren jedoch ins Stocken. Der Fahrer des BMW erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Der 40-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf 5.500 Euro geschätzt.

