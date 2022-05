Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Anhänger geklaut und zurückgebracht

Bereits Mitte April entwendete ein Unbekannter den Hänger bei Mietingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, stand der Hänger am 20. April am Straßenrand der Schemmerberger Straße in Richtung Baltringen. Beladen war der etwa vier Meter lange, zweiachsige Anhänger mit mehreren Tonnen Kies. Der Dieb hängte den Anhänger an eine unbekannte Zugmaschine an und fuhr damit weg. Seitdem fehlte davon jede Spur. Am 16. Mai stand der Anhänger wieder an derselben Stelle wo er geklaut wurde. Das Kies fehlte. Der Dieb hatte darüber hinaus die blauen Seitenwände und die rote Deichsel neu lackiert. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen die Hinweise zu dem Dieb machen können.

