POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bei Rot gefahren

Auf einer Fußgängerfurt wurde am Montag eine 16-Jährige erfasst.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7.30 Uhr in der Bergstraße. Eine 41-Jährige war mit ihrem Dacia auf Höhe der Schule in Richtung Innenstadt unterwegs. Sie fuhr über die Fußgängerfurt. Und das, obwohl die Ampel Rot zeigte, berichteten Zeugen später der Polizei. Die Fußgängerin hatte grün und ging über die Straße. Dabei wurde die Jugendliche mit der Front des Dacia erfasst. Die Fußgängerin wich einen Schritt zurück. Doch der Pkw hatte sie noch mit dem rechten Außenspiegel gestreift. Dadurch wurde die 16-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte das Mädchen vorsorglich in eine Klinik. An dem Auto entstand ein Sachschaden. Den schätzt ist Polizei auf rund 100 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

