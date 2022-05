Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Rauch in Wohnhaus

Offenbar führte ein defekter Akku zu einer Rauchentwicklung in Bad Überkingen.

Kurz nach 16 Uhr entdeckte die 28-Jährige die Rauchentwicklung in der Straße Rathausplatz im Ortsteil Hausen und wählte den Notruf. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Frau einen Akku geladen. Der erhitzte sich stark und fing an zu qualmen. Die Feuerwehr brachte den Akku ins Freie und lüftete das Haus. Da die 28-Jährige Hausbewohnerin Rauchgase eingeatmet hatte, kam sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.

