Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen/Laupheim - Diebe haben es auf Fahrzeuge abgesehen

In Schemmerhofen und Laupheim trieben am Wochenende Unbekannte ihr Unwesen.

Ulm (ots)

Am Samstag waren Diebe in der Alte Biberacher Straße in Schemmerhofen unterwegs. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr nahmen sie aus einem geparkten Auto eine Handtasche. Darin waren Ausweise, Schmuck, eine Brille und andere Gegenstände. Diese machten die Diebe zu ihrer Beute und flüchteten damit. Die Polizei Laupheim (07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie klärt nun auch, ob das Auto verschlossen war oder ob die Diebe leichtes Spiel hatten.

Am Sonntag oder Montag waren Einbrecher in Laupheim zu Gange. Zwischen 12 Uhr und 7 Uhr brachen sie in ein Wohnmobil in der Kantstraße ein. Über die Tür des Beifahrers gelangten die Täter ins Innere. Dort suchten sie nach Brauchbarem. Dafür wühlten sie im ganzen Mobil. Sie fanden Geld und eine Lampe. Beides machten die Täter zu ihrer Beute und flüchteten. Die Polizei Laupheim sicherte Spuren und ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07392/96300 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

+++++++ 0948324 0945861

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell