Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen o.E.

Kreis Tuttlingen) Einbruch in Firmengebäude (30.01.2022)

Neuhausen ob Eck (ots)

In eine Firma auf dem Gewerbegebiet "take-off GewerbePark" eingestiegen sind Unbekannte am Sonntagmorgen zwischen 0.30 Uhr und 8.30 Uhr. Einbrecher hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Innere eines Betriebes zur Herstellung medizinischer Instrumente. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke, wobei ihnen Bargeld, Notebooks, ein Beamer und eine Kamera in die Hände fielen. Die Höhe des Schadens muss die Polizei noch ermitteln. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, dies der Polizei in Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell