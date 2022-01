Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Diebstahl aus Auto (30.01.2022)

Trossingen (ots)

Ein Auto beschädigt und Gegenstände daraus gestohlen haben Unbekannte am Sonntag zwischen 1 Uhr und 10 Uhr auf der Goethestraße. Diebe entwendeten aus einem auf einem Parkplatz abgestellten Peugeot einen Geldbeutel und ein Mobiltelefon. Außerdem beschädigten die Unbekannten das Auto durch Tritte gegen die Fahrertüre und die Tür hinten rechts. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinwiese auf die Unbekannten erbittet die Polizei in Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 9318-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell