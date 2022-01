Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim

Kreis Tuttlingen) Unfallflucht auf Parkplatz (30.01.2022)

Talheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Dienstag und Sonntag auf der Öfinger Straße verursacht hat. Ein Unbekannter beschädigte einen auf einem Firmenparkplatz geparkten BMW X5 an der Heckstoßstange und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei in Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 9318-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell