Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen Vorfahrtsverletzung im Kreisverkehr (31.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro hat es bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 6 Uhr auf einem Kreisverkehr gegeben. Ein 57-jähriger Fiat Sedici Fahrer bog von der Straße Nordring Schwenningen kommend auf einen Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt eines 40-Jährigen, der mit einem VW Polo den Kreisverkehr in Richtung Gewerbegebiet Herdenen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Autos, wobei die Fahrer unverletzt blieben.

