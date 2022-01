Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Reifen zerstochen und Kennzeichen geklaut (30.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein auf der Alleenstraße geparktes Auto beschädigt. Die Täter zerstachen am Auto eines 38-Jährigen alle vier Reifen und entwendeten das hintere Kennzeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell