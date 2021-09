Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

L478, Fischbach bei Dahn (ots)

Am Mittwoch, den 15.09.2021 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 478 zwischen Fischbach bei Dahn und der Einmündung zur L488 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach dem Stand der aktuellen Ermittlungen befuhr ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz mit seinem Audi die Landstraße in Richtung Fischbach, wo er kurz vor Fischbach aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte das Fahrzeug in der abschüssigen Böschung frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer sowie sein 25-jähriger Beifahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz erlitten schwere Verletzungen. Der Beifahrer war in dem Pkw einge-klemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Insassen wurden durch Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die 478 war für die Zeit der Unfallaufnahme für 4 Stunden vollgesperrt. /pidn

