Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl am Musterhaus der Firma Novum

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.09.2021, 23:45 Uhr

Ort: Zweibrücken, Auf Äckerchen, Hengstbach

SV: Die Polizei wurde zu einem Einbruch an einem Musterhaus gerufen. Vor Ort konnte ein aufgebrochenes Fenster im Erdgeschoss festgestellt werden. Der Nahbereich wurde sofort durch mehrere Streifen abgesucht. Das Haus wurde ebenfalls durchsucht. Hierbei konnte ein weiteres geöffnetes Fenster an der rechten Gebäudeseite festgestellt werden. Durch dieses gelangt man direkt auf die darunter im Erdgeschoss gelegene Garage, über welches der oder die Täter vermutlich flüchteten. Über eine Nachbarschaftsbefragung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass am Vortag sich mehrere Jugendliche vor dem Musterhaus aufgehalten haben sollten und sich danach erkundigten. Es soll sich hierbei um drei Jugendliche im Alter von ca. 20 Jahren gehandelt haben. Bei der Durchsuchung konnten Spuren gesichert werden, sowie Gegenstände die vermutlich den Einbrechern zuzuordnen sind, aufgefunden und sichergestellt werden. Ebenfalls wurde ein vor dem Gebäude abgestelltes Fahrrad sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell