Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hilti-Werkzeuge aus Wohnung in der Winzler Straße gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Freitag wurden Arbeiten im Keller des Mehrfamilienhauses, Winzler Straße 73, durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 15:00 und 16:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Akku-Bohrschrauber, einen Akkuhammer, ein Ladegerät und zwei Akkus aus der Erdgeschoßwohnung. Weder Eingangs- noch Wohnungstür waren abgeschlossen. Die Schadenshöhe beträgt 1500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

