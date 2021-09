Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses

Pirmasens (ots)

Zwischen Donnerstag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 15:00 Uhr, Wurde ein Kellerabteil in der Rodalber Straße 11 aufgebrochen. Das Vorhängeschloss war nicht mehr vor Ort. Zwei Lautsprecher wurden entwendet. Der Gesamtschaden wird mit 120 Euro beziffert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

