Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Abgestellter Roller am Bahnhof beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 06:00 und 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen am Bahnhof auf dem Hauptständer abgestellten Roller. Offensichtlich war der Roller umgestoßen worden und anschließend auf dem Seitenständer wieder aufgestellt worden. Der Roller wies frische Beschädigungen auf der rechten Seite auf, deren Schadenshöhe auf 300 Euro geschätzt wird. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell