POL-RE: Recklinghausen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

An der Marienstraße wollte eine 36-jährige Autofahrerin aus Herten am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr nach links in eine Einfahrt einbiegen. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen wollte links an dem Auto der 36-Jährigen vorbei fahren. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die 18-Jährige musste mit leichten Verletzungen, die 36-Jährige mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem Unfall entstand 1.500 Euro Sachschaden.

