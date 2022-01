Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau/Landkreis Konstanz)- Tesla erleidet Totalschaden (30.01.2022)

(Reichenau/Landkreis Konstanz) (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03:35 Uhr bog ein 24-jähriger Fahrzeuglenker mit einem gemieteten Tesla Model 3 vom Parkplatz des Lidl-Einkaufsmarktes auf die Kindlebildstraße ein. Hierbei verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug und schleudert geradeaus über einen Graben und den dahinter befindlichen Radweg. Schlussendlich wird das Fahrzeug durch das Einfahrtstor eines Firmengeländes gestoppt. Der Fahrzeuglenker erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen, welche eine medizinische Behandlung erforderlich machten. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Am Tesla entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro.

