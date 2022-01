Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) (GP) Ummendorf, Laupheim, Uhingen - Berauschte Fahrer am Steuer/ Am Montag zog die Polizei vier Fahrzeuglenker aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

(BC) In Ummendorf war am Montag gegen 19 Uhr die Fahrt für einen 28-Jährigen zu Ende. Während der Kontrolle in der Hauptstraße hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen würde. Ein Test bestätigte das. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen der Mann konsumiert hatte. Der 28-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. Sein Auto musste er stehen lassen. Zwischen 22 und 24 Uhr überwachten Polizisten den Straßenverkehr in der Ehinger Straße in Laupheim. Den Schwerpunkt ihrer Kontrollen legten sie auf Autofahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs waren. Bei der Kontrolle eines 27-Jährigen hatten die Polizisten den Verdacht, dass er Drogen genommen hatte. Bei einem 47-Jährigen stellte Beamten Alkoholgeruch fest. In beiden Fällen wurde der Verdacht durch Tests bestätigt. Die Männer werden deshalb nun von der Polizei angezeigt.

(GP) Mutmaßlich unter Drogen stand laut Polizeiangaben ein Mann in Uhingen. Gegen 21 Uhr stoppte die Polizei in der Schorndorfer Straße einen 20-jährigen VW-Fahrer. Bei ihm bestand der Verdacht, dass er sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatte. Ein Test verlief positiv, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen musste. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

