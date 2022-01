Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Aufgefahren und abgehauen/ Rund 500 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Montag bei Steinheim.

Wie ein 33-Jähriger der Polizei mitteilte, fuhr er gegen 14.30 Uhr von Gerstetten in Richtung Heidenheim. An der Kreuzung Stubentalstraße/ Schwäbische Albstraße schaltete die Ampel auf rot. Deshalb hielt der VW-Fahrer an. Dies bemerkte ein Mercedesfahrer zu spät und fuhr in das Heck des VW. Die Fahrzeuglenker wollten sich zunächst ohne die Polizei einigen. Der VW-Fahrer schlug vor, die Unfallstelle zu räumen und an sicherer Stelle die Personalien auszutauschen. Daran hielt sich der Unbekannte aber nicht und der Mann in dem älteren silberfarbenem Mercedes-Kombi fuhr in Richtung Heidenheim davon. Die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/3220) hat die Ermittlungen nach dem Flüchtigen aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

