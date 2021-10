Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Erster Klasse in U-Haft: Auslieferungshaft nach "Schwarzfahrt" im ICE

München (ots)

Am Sonntag (24. Oktober) wurde einem 53-Jährigen die Fahrt ohne Ticket in einem ICE zum Verhängnis. Ein Datenabgleich der Bundespolizei ergab, dass er in Rumänien wegen Tabakschmuggels zur Fahndung und Haft ausgeschrieben worden war.

Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme wegen Erschleichen von Leistungen, wurde bei einem Datenabgleich in München ein Auslieferungshaftbefehl rumänischer Behörden festgestellt. Zuvor war ein 53-jähriger Rumäne im ICE 507 ohne Ticket in der "ersten Klasse" von Nürnberg nach München gefahren. Das erforderliche Ticket in Höhe von 120,90 EUR konnte er nicht vorwiesen, stattdessen wurde ihm die "SIS-Ausschreibung" durch Beamte der Bundespolizei vorgehalten.

Während der Aufnahme der Leistungserschleichung wurde der in Deutschland Wohnsitzlose festgenommen. Wegen Tabakschmuggels in Rumänien erwarten den 53-Jährigen zwei Jahre, drei Monate und 13 Tage Haft. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Rumäne den Justizbehörden übergeben.

Was ist eine SIS Ausschreibung?

Das Schengener Informationssystem (SIS) ist ein Informationssystem für die Sicherheitsbehörden der Schengen-Länder. Es dient der automatisierten Personen- und Sachfahndung in der Europäischen Union (EU). Es besteht aus nichtöffentlichen Datenbanken, in der unter anderem im Schengen-Raum unerwünschte, vermisste und zur Fahndung ausgeschriebene Personen gespeichert werden.

