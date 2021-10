Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Schrievers

Mönchengladbach (ots)

In die Wohnung eines an der Straße "In der Aue" gelegenen Mehrfamilienhauses sind bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 19.10.2021, 22:30 Uhr, und Mittwoch, 20.10.2021, 06:45 Uhr eingebrochen.

Sie näherten sich dem Haus über den Garten, gelangten über den Balkon an die rückwärtige Tür und hebelten diese auf. In einem Raum durchsuchten sie Schränke und Schubladen, flüchteten aber augenscheinlich ohne Beute.

Verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell