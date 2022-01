Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fehler beim Fahrstreifenwechsel/ Sachschaden entstand an zwei Fahrzeugen bei einem Unfall am Montag in Heidenheim.

Gegen 16.30 Uhr ereignete der Unfall in der Karlstraße. Ein 84-Jähriger fuhr mit seinem VW in Richtung Schnaitheim. An der Kreuzung Schnaitheimer Straße musste der Senior an der Ampel anhalten. Als er weiterfahren durfte, wechselte er auf die rechte Fahrspur. Dabei übersah der VW-Fahrer einen Opel. Der wurde von einem 25-Jährigen gelenkt. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 1.000 Euro. Beide Autos waren noch fahrbereit.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

