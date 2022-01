Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen Sachschaden bei Unfall im Kreisverkehr (30.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Lastwagenfahrer am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf dem Kreisverkehr "Klinikstraße / Nordring Villingen". Ein 47-Jähriger Fahrer eines Sattelzugs MAN TGX bog von der Klinikstraße auf den Kreisverkehr ein und übersah die Vorfahrt eines 25-jährigen Renaults Fahrers, der sich bereits darin befand. Beim Zusammenstoß entstand am Laster ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Den Blechschaden am Auto schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

