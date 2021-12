Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Kinderfahrräder aufgefunden (Foto)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lübeck (ots)

Am vergangenen Donnerstag (09.12.) wurden bei der Polizeistation Eichholz zwei Kinderfahrräder abgegeben. Diese wurden am Teich in der Seerosenstraße durch eine Passantin gefunden. Weder das gelb-orangefarbene Fahrrad mit der Aufschrift "Bibi" noch das silberne Fahrrad "Maniac Rand" waren angeschlossen.

Da der Polizeistation Eichholz weder eine Diebstahlsanzeige vorliegt noch anderweitige Hinweise zur Eigentümerin oder zum Eigentümer erlangt werden konnten, wurden die Fahrräder sichergestellt. Auskünfte zu den rechtmäßigen Besitzern werden unter der Telefonnummer 0451-92993930 oder per E-Mail unter Eichholz.Pst@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell