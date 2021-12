Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Schülerin von PKW touchiert - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Freitag (03.12.2021) ist eine junge Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Lübecker Innenstadt von einem PKW touchiert worden. Die Schülerin erlitt einen Schock, konnte nicht mehr weiterfahren. Ihr Rad wurde leicht beschädigt. Weil der PKW-Fahrer seine Fahrt unbeirrt fortsetzte, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Gegen 07.30 Uhr befuhr die 11-Jährige mit ihrem Rad die Mühlenstraße stadteinwärts. In Höhe der Straße Fegefeuer überholte sie ein der Beschreibung nach kleiner blauer PKW. Während des Überholvorgangs touchierte dieser das Heck des Rades und den linken Fuß der Schülerin. Diese konnte das Rad ohne Sturz zum Stehen bringen, erlitt jedoch einen Schock. Am Rad entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer oder die Fahrerin des blauen PKW setzte trotz offensichtlich zu geringen Abstandes während des Überholens seine Fahrt unbeirrt fort und kam der Schülerin nicht zu Hilfe. Diese meldete den Fall anschließend in der Schule.

Die Polizei ermittelt in dieser Sache wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, fahrlässigen Körperverletzung und eines Vorstoßes gegen die Vorschriften des Überholens. Zeugen, die das Geschehen am Freitagmorgen (03.12.2021) in der Mühlenstraße beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen blauen PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell