Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Transporter stillgelegt

Burk (ots)

Ein 41-jähriger Transporterfahrer aus Polen geriet am 13. September auf der B 156 nahe Burk in eine Kontrolle der Bundespolizei. Der in Fahndung stehende Ford Transit war nicht mehr versichert und sofort stillzulegen. Der Fahrer muss sich wegen Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Haftpflichtschutz verantworten. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

