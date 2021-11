Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Brand eines Mehrfamilienhauses - niemand verletzt

Warstein (ots)

Am Samstagmorgen (13.11.), gegen 11.10 Uhr, war die Feuerwehr Warstein mit einem Großaufgebot ausgerückt, um einen Wohnhausbrand in der Hirschberger Straße in Warstein-Belecke zu löschen. Das Feuer war im rückwärtigen Bereich der Terrasse eines drei-geschossigen Hauses mit drei Wohneinheiten entstanden und hatte sich schnell über alle Etagen bis ins Dachgeschoss entwickelt.

Alle drei Bewohner des Hauses im Alter von 85, 64 und 58 Jahren waren bei Ausbruch des Feuers glücklicherweise nicht zu Hause. Durch das Feuer ist erheblicher Sachschaden entstanden; das Wohnhaus ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Während der Löscharbeiten musste die Hirschberger Straße komplett und die B 55 zumindest einseitig gesperrt werden.

In der Zwischenzeit hat die Kriminalpolizei Soest die Ermittlungen übernommen und den Brandort beschlagnahmt, da die Ursache der Brandentstehung nicht zweifelsfrei geklärt ist und Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. / hn

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell