Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrer im Kreisverkehr übersehen

Werl (ots)

Eine 32-jährige Werlerin befuhr am Donnerstag (11. November 2021), gegen 07.15 Uhr, die Straße "Hellweg", als sie in den Kreisverkehr am Waltringer Weg/Neheimer Straße/ Wulf-Hefe-Straße einfuhr. Hierbei übersah sie einen bereits im Kreisverkehr befindlichen und somit vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Fahrradfahrer aus Werl. Sie touchierte ihn, woraufhin er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell