POL-HL: HL-Innenstadt / Personenkontrolle während der Weihnachtsmarktstreife: Schmuck und Bargeld sichergestellt

Im Rahmen einer Weihnachtsmarktpräsenzstreife in der Lübecker Innenstadt am Freitag (03.12.2021) haben Polizeibeamte bei einer Personenkontrolle einen hohen Bargeldbetrag und diversen Schmuck sichergestellt. In diesem Zusammengang wird nun der rechtmäßige Eigentümer des Schmucks gesucht.

Gegen 16:40 Uhr fiel den Beamten in der Mengstraße eine Gruppe von vier jungen Männern auf, von denen ein starker Betäubungsmittelgeruch ausging. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Zwei Männer im Alter von 20 und 32 Jahren führten Betäubungsmittel sich. Gegen sie wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bei dem 32-jährigen Mann stellten die Beamten im Rahmen der Durchsuchung zudem einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag und diversen Schmuck sicher. Die Angaben, Geld und Schmuck gehörten dem Mann, erschienen unglaubwürdig. Auch ein Eigentumsnachweis konnte nicht erbracht werden.

Deswegen suchen die Beamten des 1. Polizeireviers nun den Eigentümer der Wertsachen. Bei den sichergestellten Schmuckstücken handelt es sich augenscheinlich um individuellen Schmuck aus vermutlich privatem Besitz. Insgesamt wurden mehr als 40 Schmuckstücke, darunter 14 Fingerringe und sehr altes Zahngold sichergestellt.

Hinweise auf den rechtmäßigen Inhaber oder die Inhaberin oder die Herkunft des Schmucks nehmen die Beamten unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

