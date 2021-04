Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Täter schlagen Heckscheibe ein und entwenden Werkzeuge und Radio

Gütersloh (ots)

Versmold (SH) - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch (31.03., 17:30 Uhr) und Donnerstag (01.04., 07:05 Uhr) diverse Werkzeuge und ein Baustellenradio aus einem Firmenwagen an der Straße Am Fichtenkamp in Peckeloh. Hierzu schlugen die Täter zuvor die Heckscheibe des am Fahrbahnrand geparkten Ford Transits ein. Nachdem sie in den Bereich der Ladefläche gelangten, entwendeten die unbekannten Tatverdächtigen einen Akkuschrauber, Bohrhammer, Winkelschleifer, Stichsäge, Motorsäge, ein Radio sowie weiteres Werkzeugzubehör. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

