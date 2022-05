POL-VDMZ: Verkehrsunfall auf Grund Sekundenschlafs

A 63/Göllheim (ots) - Aufgrund Aquaplanings bei einem Regenschauer geriet ein 63-jähriger PKW-Fahrer am 4.5.2022 gegen 17:45 Uhr auf der A 63 bei Göllheim ins Schleudern. Er prallte mit seinem PKW in die Mitteileitplanke. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 6000 Euro. Der 63-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein PKW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte ...

mehr