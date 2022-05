Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall zwischen LKW und PKW

A 61/Rheinböllen (ots)

An der Anschlussstelle Rheinböllen kam es am 3.5.2022 gegen 07 Uhr zwischen einem PKW und einem LKW. Dabei fuhr ein 65-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Auto von der B 50 kommend auf die A 61 in Richtung Ludwigshafen auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem LKW eines 64-jährigen LKW-Fahrers, der die Hauptfahrbahn befuhr. Da sich vor Ort der genaue Unfallhergang nicht feststellen lies, ermittelt nun die Polizei, wie es zum Zusammenstoß kommen konnte. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 1500 Euro, den am LKW auf ca. 750 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

