Polizei Mettmann

POL-ME: 22-jähriger Motorradfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt - Haan - 2110152

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag (27. Oktober 2021) ist bei einem Alleinunfall an der Ohligser Straße in Haan ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Essen schwer verletzt worden.

Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 12:25 Uhr war der Essener auf einem Motorrad der Marke "Yamaha" aus Hilden kommend über die Ohligser Straße durch Haan gefahren. Dabei verlor er auf Höhe der Hausnummer 169 in einer leichten Kurve ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seine Maschine und stürzte zu Boden. Dabei rutschte er mit dem Motorrad gegen einen am Straßenrand abgestellten Volvo XC60.

Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet und sich umgehend um den jungen Motorradfahrer gekümmert sowie die Rettungskräfte und die Polizei informiert. Als die Polizeibeamten vor Ort erschienen, konnten sie feststellen, dass es sich bei dem jungen Motorradfahrer um einen 22-jährigen Essener handelte. Dieser hatte sich das Motorrad von einem Freund ausgeliehen. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Unterdessen musste der junge Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. Das Motorrad wurde bei dem Unfall total beschädigt, auch der Volvo wurde nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen - insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine Summe von rund 8.000 Euro.

Die Polizei musste zur Dauer der Unfallaufnahme die Ohligser Straße im Bereich der Hausnummer 169 für den Verkehr absperren. Ob auch gegen den Halter des Motorrads ein Verfahren eingeleitet wird, weil er zugelassen oder angeordnet hat, dass sein führerscheinloser Freund mit dem Motorrad unterwegs war, wird aktuell noch geprüft.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell