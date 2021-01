Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handel mit Betäubungsmitteln: Strafanzeige plus Zwangsgeld

Mönchengladbach (ots)

Polizeibeamte haben am Montag, 18. Januar, gegen 17.30 Uhr auf dem Platz der Republik einen 18-jährigen Mann vorläufig festgenommen, dem Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird. Ihn erwartet neben einem Strafverfahren zusätzlich ein Zwangsgeld, da er gegen ein Bereichsbetretungsverbot verstoßen hat.

Die Polizisten hatten den 18-Jährigen am Montagnachmittag zunächst dabei beobachtet, wie er zwei Tütchen mit Marihuana an einen 59-Jährigen verkaufte. Der mit einem E-Roller davongefahrene Käufer war gestoppt und kontrolliert worden. Gegen ihn wurde eine Anzeige erstattet. Als ein Polizist in ziviler Kleidung sich schließlich dem Verkäufer näherte, um diesen zu kontrollieren, fragte der 18-Jährige, ob er etwas brauche und holte eine Socke aus seiner Jacke. Daraus entnahm er ein Tütchen mit Marihuana. Nachdem sich der Beamte als solcher zu erkennen gegeben hatte, erbrachte die Kontrolle des Verdächtigen den Fund von weiteren Marihuana-Tütchen sowie von Bargeld und Mobiltelefonen; dies alles wurde sichergestellt.

Polizeibeamte brachten den vorläufig festgenommenen Mann ins Polizeipräsidium. Mangels Haftgründen wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Doch die Polizisten fertigten nicht nur eine Strafanzeige, sondern setzten zusätzlich ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro fest. Denn der Mann hatte ein erst im Vormonat gegen ihn erlassenes Bereichsbetretungsverbot ignoriert. (ds)

