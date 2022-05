Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(UL) Biberach/Uhingen/Erbach - Fahrer im Rausch

Am Montag waren berauschte Fahrer in Unfälle in der Region verwickelt.

Ulm (ots)

(BC) Gegen 16 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Lexus im Bismarckring in Richtung Zeppelinring unterwegs. Bei der Bahnhofstraße erkannte er mehrere wartende Autos wohl zu spät und fuhr auf das erste Fahrzeug auf. Dabei schob er den BMW eines 42-Jährigen auf den Skoda eines 18-Jährigen vor ihm. Ohne sich um den Schaden von etwa 30.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der 47-Jährige in Richtung Amtsgericht. Mit dem Eintreffen der Polizei, kam auch der Verursacher zum Unfallort zurück. Schnell hatte die Polizei den Verdacht, dass der Fahrer im Rausch sein könnte. Ein Test bestätigte, dass er auch Drogen konsumiert hatte. Die Beamten nahmen ihn mit ins Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Einen Führerschein besitzt er nicht. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

(GP) Kurz vor 15.30 Uhr fuhr ein 85-Jähriger mit seinem VW von einem Firmengelände auf die Ulmer Straße in Uhingen. Dabei übersah er wohl einen 52-Jährigen und seinen Skoda, der in Richtung Faurndau unterwegs war. Die beiden Auto stießen zusammen. Während der Aufnahme des Unfalls rochen die Beamten Alkohol beim Fahrer des Skoda. Ein Test bestätigte, dass der 52-Jährige deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Die Polizei nahm ihn mit ins Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm Blut. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Autos auf etwa 6.000 Euro.

(UL) Kurz vor 23.30 Uhr kontrollierte die Polizei in Erbach eine 20-Jährige in ihrem VW. Die fuhr in der Donaustetter Straße in Richtung Donaustetten. Auch hier hatten die Ermittler den Verdacht, dass die Fahrerin berauscht sein könnte. Dies bestätigte ein Test. Eine Ärztin nahm ihr im Krankenhaus Blut ab. Dessen Untersuchung gibt Aufschluss darüber, welche Drogen die Fahrerin zu sich genommen hat. Wer unter Drogen fährt, muss ein Bußgeld von mindestens 500 Euro bezahlen und erhält zwei Punkte in Flensburg. Zudem muss der Führerschein für einen Monat abgegeben werden. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness! Deshalb kontrolliert die Polizei den Verkehr rund um die Uhr. Zur Sicherheit aller.

Auto-Fahren ist grundsätzlich gefährlich. Das belegt die hohe Zahl der Verkehrsunfälle, die sich jeden Tag ereignen. Deshalb müssen diejenigen, die ein Auto fahren wollen, das gefahrlose Fahren lernen. Als Nachweis erhalten sie einen Führerschein. Auf diese Weise sollen die Unfallzahlen gesenkt werden. Wer sich später als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist, dem kann der Führerschein auch wieder abgenommen werden. Zur Sicherheit aller.

