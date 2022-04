Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Speyer (ots)

Am 25.04.2022 um 19:36 Uhr ereignete sich in Dudenhofen im Boligweg ein Verkehrsunfall. Beteiligt war hierbei 12-jähriges Kind. Das Kind befuhr mit seinem Fahrrad den Boligweg in Richtung der Kettelerstraße und wollte diese geradeaus überqueren. An der Kreuzung beider Straßen kam es zum Konflikt mit einer von rechts kommenden 54-jährigen PKW-Fahrerin. Diese wollte den Boligweg geradeaus überqueren als es zum Zusammenstoß kam. Der 12-Jährige stürzte und kam mit Schmerzen im Beinbereich in ein umliegendes Krankennhaus.

