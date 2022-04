Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sonderpressebericht zum Tuning-Kontrolltag der PI Speyer am 22.04.2022

Speyer (ots)

Am 22.04.2022 wurde zwischen 15 Uhr und 22 Uhr in Speyer ein stadtweiter Tuningkontrolltag durchgeführt. Hierbei arbeiten die Kräfte der PI Speyer eng mit Kräften der umliegenden Dienststellen und der Zentralen Bußgeldstelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zusammen. Im Einsatz befanden sich mehrere Funkstreifenwagen, ein Zivilfahrzeug sowie ein Schallpegelmessgerät. Ziel der Kontrollen waren die Eindämmung illegaler und sicherheitsrelevanter Umbauten an Kraftfahrzeugen, der Schutz von Anwohnern und Passanten vor schädlichen Auspuffgeräuschen und nicht zuletzt die Aufklärung von Fahrern getunter Fahrzeuge über Voraussetzungen legalen Tunings.

Durch die Einsatzkräfte wurden an mehreren Örtlichkeiten in Speyer stationäre Kontrollstellen eingerichtet. Dabei konnten insgesamt 120 Fahrzeuge sowie die fahrzeugführenden Personen kontrolliert werden. In 16 Fällen konnte eine illegale Veränderung am Fahrzeug festgestellt werden, womit eine negative Auswirkung auf die Sicherheit des Straßenverkehrs einhergeht. Dies hat eine Untersagung der Weiterfahrt und das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Zudem wurden in sieben Fällen die benötigen Papiere über legale Veränderungen nicht mitgeführt. In diesen insgesamt 23 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein Highlight der Kontrollen ergab sich bei einem Alfa Romeo. Der 57-jährige Fahrer hatte sein Fahrzeug als Rennstreckenfahrzeug umgebaut. Er verbaute neben einem Rennlenkrad und Slick-Reifen auch nur für Rennstrecken zugelassene Sitze. Umbauarbeiten in solchem Umfang bedürfen regelmäßig einer Einzelabnahme durch eine hierfür geeignete Stelle. In besagtem Fall unterlies der Fahrer dies allerdings. Da sich daher eine abstrakte Gefahr für den Straßenverkehr ergab, hatte dies eine Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Verfahrens zur Folge.

Insbesondere Veränderungen von Reifen, Felgen und Fahrwerk können sich bei unsachgemäßer Ausführung negativ auf das Fahr- und Bremsverhalten auswirken. Durch einen nicht sachgemäßen und abgenommenen Einbau, kann das Fahrzeug unkontrollierbar werden und es im schlimmsten Fall kann es zu schweren Verkehrsunfällen kommen. Dadurch gefährdet man nicht nur sich, sondern auch andere. Anbauteile wie Spoiler können im Falle eines Unfalls vermeidbare Gefahren, insbesondere zu Lasten schwächerer Verkehrsteilnehmer hervorrufen. Daher wird dringend geraten, Ein- oder Umbauten nur von fachmännischen oder spezialisierten Stellen durchführen zu lassen und die Veränderungen von geeigneter Stelle prüfen zu lassen.

Darüber hinaus konnte bei einem 22-Jährigen Hinweise auf den Konsum illegaler Substanzen erlangt werden. Ein Urintest verlief zudem positiv auf Cannabis. Bei einem anderen Verkehrsteilnehmer, einem 40-jähriger Fahrer eines Opels, konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Beiden droht nun ein Verfahren.

Auch künftig wird die Polizei in Speyer im Interesse der Verkehrssicherheit ein verstärktes Augenmerk auf unzulässige KFZ-Veränderungen und die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen legen.

