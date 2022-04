Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Kirche

Speyer (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Speyer ein Einbruch in die Kirche St. Bernhard. Hierbei gelangten die Täter gewaltsam ins Gebäude und versuchten zur Sakristei vorzudringen. Dort konnte eine Spendendose entwendet werden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Der durch die Täter verursachte Sachschaden beläuft sich allerdings auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

