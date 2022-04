POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung unter, sowie eine Trunkenheitsfahrt durch Messebesucher

Schifferstadt (ots) - Am Freitagmittag, 22.04.2022, zwischen 13:05 Uhr und 14:20 Uhr, wurde an einem in der Joseph-Haydn-Straße geparkten PKW die Seitenscheibe eingeschlagen und zielgerichtet ein in der Mittelkonsole befindlicher Geldbeutel entwendet. Darin befanden sich mehrere Debit-Karten und 100 Euro Bargeld. Nochmals der Tipp der Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände in ihren Fahrzeugen und vergewissern Sie ...

