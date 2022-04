Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitagabend, 22.04.2022, zwischen 23:30 und 23:59 Uhr kam es in der Dürkheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer fuhr in die Dürkheimer Straße ein und stieß frontal mit einem am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW zusammen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme am Folgetag konnte der flüchtige PKW unweit der Unfallstelle angetroffen werden. Anhand der entstandenen Schäden und der Spurenlage, konnte der BMW als unfallverursachendes Fahrzeug identifiziert werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte ermittelt werden. Dieser gab an, dass er vor Fahrtantritt am Vorabend Alkohol konsumiert habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

An dem Fahrzeug des Unfallverursachers konnten weiterhin frische Unfallschäden am Kotflügel vorne rechts festgestellt werden. Diese konnten bisher keinem Unfall zugeordnet werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell